Homem morre esfaqueado em casa de ex-cunhado em Manaus

Manaus/AM - Raimundo Miramar Silva do Carmo, de 33 anos, foi encontrado morto a facadas nesta quarta (24) dentro da casa do ex-cunhado em um beco, na rua Rio Arara, bairro São José 1, zona Leste.

Segundo a esposa de Raimundo, Ana Regina Guedes, ele estava sumido há 2 dias e a última vez que foi visto foi no domingo quando estava consumindo bebida alcoólica com o ex-namorado da irmã. Já o delegado Guilherme Antoniazzi informou que Raimundo foi até a casa do ex-cunhado na madrugada de terça (23) e o crime ocorreu por volta das primeiras horas de ontem.



Foto: Pedro Braga Jr. / Portal do Holanda

A vítima foi encontrada morta com três facadas, sendo duas no peito e uma no braço. De acordo com o delegado, há suspeita é que os dois tenham se desentendido durante a bebedeira e Raimundo foi esfaqueado.

A polícia procura pelo ex-cunhado que é considerado o principal suspeito do crime.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso.



Foto: Jander Robson / Portal do Holanda