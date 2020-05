Vencedor do BBB2, Rodrigo Cowboy trabalha como corretor de imóveis e mora de aluguel

A crepioca do vice-governador

Vencedor da segunda edição do Big Brother Brasil, Rodrigo Cowboy participou de uma live de Kleber Bambam e contou como anda a vida atualmente.

Rodrigo disse que trabalha como corretor de imóveis e mora de aluguel com a esposa e o filho de 7 anos.

“Eu era noivo [quando entrou no reality], né. Então eu fiquei bem tranquilão, porque eu acho que respeito é acima de tudo. Infelizmente, depois do tumulto da vida, não vingou esse relacionamento. Vim casar anos depois [com a Fernanda, com quem teve Henrique]. Hoje em dia estou aqui treinando cavalos e faço os meus negócios de corretagem. Tenho uma representação de ração de cavalo, tenho um filho de 7 anos”, contou.

Sobre ter ganhado o reality, Rodrigo lembrou: “Na final, ficamos eu e a Manuela. Passou de tudo na minha cabeça; ‘se eu ganhar, é bom, e se eu não ganhar, vou continuar minha vida normal e boa’. Ganhar foi uma emoção indiscritível”.

“Investir errado eu não investi. Na época, eu comprei gado, bezerro, né... Como a gente não tinha fazenda, eu aluguei pasto. Só que no decorrer dos anos, o gado estava em baixa, o preço da arroba estava baixinho, e a gente não conseguiu, não soube lidar com essa parte mesmo sendo do ramo. Não me arrependo. Faria coisas diferentes? Faria. Só que eu sou bem natural. O que passou, passou e o que vier para frente a gente encara. Não sou de ficar derrubado. Todo mundo falou assim; ‘gastou com mulherada’. Antes fosse”, disse sobre ter perdido o valor do prêmio.

“Estou vivendo nisso daí de aluguel. Não deu ainda para comprar uma casa, Mas vai acontecer. Tenho hábitos muito simples. Continuo no que chamo de luta”, finalizou.

Recentemente, Cowboy chamou a atenção por aparecer mais magro.