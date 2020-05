Rafa Kalimann troca de look com o pai em vídeo divertido na web

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

A blogueira e ex-BBB Rafa Kalimann entrou na brincadeira do Tik Tok e gravou um vídeo super divertido com o pai, Sebastião, e divertiu os internautas nesta quarta-feira (06).

No vídeo, ela aparece usando um vestido florido e coladinho ao corpo, enquanto o pai, usa camisa e calça social. E quando a música muda, os dois aparecem com as roupas trocadas. Rafa riu muito com a troca e os seguidores elogiaram a interação dela com o pai.