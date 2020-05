Rafa Kalimann choca internautas com nova foto de antes da fama: 'aleluia, arrepiei!'

Os vilões da pátria amada

Rafa Kalimann voltou a ter uma foto antiga circulando pela internet nesta quinta-feira (28), e deixou muitos internautas impressionados com a diferença. Na imagem, a ex-bbb aparece ainda adolescente, com aparelhos nos dentes e alguns detalhes diferentes no rosto.

Entre os comentários, alguns internautas brincaram: "Que Jesus abençoe minha vida igual abençoa ela. Aleluia arrepiei", "me pega também rica vírus", "A mudança que eu queria ter. Só me falta o dinheiro", "Arrepiei! Já quero essa bênção".

Como já mostramos aqui, Rafa passou por diversos procedimentos estéticos e algumas cirurgias até chegar em como está hoje. No rosto, a beldade já fez cirurgia para correção de orelhas de abano, botox para 'levantar' e preenchimento labial. No corpo, ela fez lipoescultura para desenhar a cintura e silicone nos seios. Veja mais fotos do antes e depois de Rafa.