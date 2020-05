Rafa Kalimann aceita convite para apresentar live do sertanejo e ex-marido Rodolffo

Quando o inimigo é o presidente

A ex-BBB, Rafa Kalimann aceitou um convite de seu ex-marido, o sertanejo, Rodolffo, para apresentar a live do cantor. E o convite não passou despercebido pelos internautas, que logo encheram de comentários elogiando a atitude da blogueira, no Instagram.

Rodolffo tomou a iniciativa e escreveu para Rafa: ”Êhhh Bastiana, se ocê (sic) tivesse coragem de apresentar nossa live?”, perguntou. De pronto, Kalimann respondeu: “Apresento! Óbvio! O tanto que você me apoiou, sou muito grata… Vamos organizar!”.

Enquanto esteve no BBB20, seu ex-marido a apoiou do lado de fora e levantou torcida pela blogueira. Ela ficou em segundo lugar no reality e levou o prêmio de R$150 mil. Os fãs até especularam uma reaproximação do ex-casal, mas Rafa Kalimann fez questão de esclarecer e afirmou que os dois são amigos, mas que eles não voltariam.