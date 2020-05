Globo contrata Rafa Kalimann como atriz e investe pesado para transformá-la em protagonista

A Culpa é do Supremo

Rafa Kalimann, vice-campeão do BBB20, é a mais nova contratada da Globo. A influencer contou a novidade nessa quinta-feira (28) no Instagram após o anúncio oficial da emissora.

Segundo o “Notícias da TV”, a emissora vai investir pesado em Rafa para transformá-la em protagonista de produções de teledramaturgia. A influencer, que já estudou teatro, vai estrear como ela mesma no Globoplay e depois como atriz de outras obras de ficção da plataforma de streaming.

A emissora vê potencial em Kalimann, que entrou no BBB20 com 3 milhões de seguidores e agora tem mais de 12 milhões, além do carisma e presença no vídeo. Os planos é transformá-la na nova Grazi Massafera e para isso traçou um plano de desenvolvimento de formação artística no qual Rafa fará aulas com renomados profissionais nos próximos meses.

Em paralelo ao trabalho na TV, Rafa também terá um canal no Youtube. Ela acaba de assinar contrato com a empresa de Felipe Neto. Mesmo sem estrear na plataforma já conta com 332 mil inscritos

A ex-bbb comemorou a conquista no Instagram: “O sorriso tá largo, coração tá pulando pra fora. Agradecendo a cada segundo. Deus honrou meus sonhos. Esse é um dos momentos mais importantes da minha vida. Espero por essa oportunidade desde os meus 14 anos. Eu me apaixonei pelo teatro muito cedo, cheguei a estudar em algumas escolas, mas meu trabalho me fez seguir outros caminhos, focando mais nas minhas redes sociais, um trabalho que eu amo e que me fez chegar até aqui. Estou ansiosa e com uma expectativa muito boa com essa oportunidade que a Globo e o Globoplay estão me dando. Ter a chance de retomar esse meu sonho tão antigo é um privilégio. Eu quero estudar muito, me dedicar 100% a essa profissão que eu respeito e admiro tanto. E saber que terei a oportunidade de estudar e a ajuda de profissionais reconhecidos no mercado, é um sonho. Sei que não será uma tarefa fácil e o desafio que vem pela frente é enorme, minha dedicação pra carreira de atriz agora exigirá o dobro do meu esforço e foco, mas estou disposta pra dar o meu melhor. E feliz demais com a oportunidade. Quero viver essa experiência com muita responsabilidade e amor. obrigada Rede Globo e todos os que estão apostando em mim! De todo meu coração, muito obrigada!”, escreveu.