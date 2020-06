Mulher de Pyong Lee é acusada de fraude em sorteio de carro zero km

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Sammy Lee, esposa do ex-bbb Pyong Lee, está sendo acusada de fraudar um sorteio virtual e o caso foi parar na polícia. As informações são do ‘Notícias da TV’.

A influencer anunciou em maio o sorteio válido para todo o Brasil de um carro zero km. No regulamento, a empresa Quasar Treinamentos e Ventos, no qual Pyong é um dos fundadores, aparece como mandatária.

Para participar, os internautas deveriam que seguir as regras que eram: ser maior de 18 anos, marcar amigos e seguir os 55 parceiros marcados na publicação. Ao comentar a publicação, cada internauta era inserido em uma planilha com uma sequência numérica chamada pelos organizadores de ’número da sorte”. A escolha dos números contemplados aconteceria a partir da extração da Lotomania do dia 5 de junho, e o ganhador seria anunciado dia 7 de junho.

Mas os organizadores fizeram uma alteração que mudou toda a dinâmica do sorteio. Uma das empresas parceiras deixou de participar do sorteio e uma nova página foi dada como como responsável pela divulgação do resultado, os números válidos que sairiam no dia 5 de junho passou para o dia 12 e o resultado no dia 13, mas os participantes só ficaram sabendo disso no dia 16 de junho.

Além disso, a planilha com os números da sorte teria sido alterada. Por conta disso, Giselly Laiure registrou um boletim de ocorrência em Joinville (SC). Ela alega ter recebido uma ligação na segunda (15) informando que ela teria ganhado o concurso, mas no dia seguinte outra pessoa foi anunciada como ganhadora.

Segundo a jovem, a planilha original foi alterada e dividida em partes, mudando os números da sorte. “No dia 12, quando saiu o resultado da Lotomania, comecei a receber mensagens de pessoas falando que eu tinha ganhado o carro. As pessoas viram o resultado e olharam a planilha e, realmente, os números estavam batendo. Só que parece que as planilhas foram alteradas. Quando fui conferir no dia 12, só tinha um documento. Depois, no dia 13, tinham cinco planilhas e os comentários foram fracionados. Nessa segunda vez, o número da sorte da Lotomania não era mais meu, era de outra pessoa. Inicialmente, eu tinha ganhado e depois não ganhei mais”, desabafou Giselly ao ‘Notícias da TV’ afirmando que recebeu uma ligação da equipe de Sammy informando que ela era a ganhadora.

“Sei que muita gente enviou denúncia para a Secap. A Secretaria falou para eu procurar o Procon porque eles receberam diversas denúncias dizendo que eles [os organizadores] estavam descumprindo o regulamento”, contou.

A Quasar responsável pelo sorteio confirmou as alterações no regulamento, mas afirma que tudo foi conferido pelo Secap (Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria), do Ministério da Economia, para garantir a segurança dos dados.