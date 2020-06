Paulinha Leite perde 10kg em um mês e mostra resultado

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Paulinha Leite voltou a engordar, mas decidiu em maio que iria recomeçar e para isso adotou uma dieta restritiva. Nesta segunda-feira (29), a ex-bbb contou que perdeu quase 10kg e mostrou o resultado.

“Meus amores, eu iniciei com 86,5 kg e atualmente estou com 77 kg. Estou tão feliz, menos 9,5 kg em 29 dias!”, disse ela que pretende chegar aos 60 kg.

Paulinha ainda desabafou sobre a dificuldade em atingir a meta. “Todos que me acompanham sabem que depois que voltei a engordar, sigo recomeçando todas as vezes e vou recomeçar quantas vezes forem necessárias, fale quem quiser falar, porque essa é a graça da vida, você pode ter recomeços quantas vezes achar necessário, eu não faço apologia à magreza, ok? Eu faço apologia à saúde e a você conquistar a sua melhor versão. Se você está pesando 120 quilos e está feliz, ótimo. Se está com 80 e está feliz, ótimo também, mas se não está se sentindo bem e deseja mudar, só comece!”, disse.