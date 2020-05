Ex-bbb Patrícia Leite surta com frase postada por Gleici e desafia: ‘venha dizer na minha cara’

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

O que acontece no BBB fica no BBB? Errado. Patrícia Leitte não gostou de uma frase publicada por Gleici Damasceno, ex-colega de confinamento, e soltou o verbo no Instagram.

O ano é 2020 e a Patrícia continua sendo o eterno tapetinho da Gleici



pic.twitter.com/yVdGSaSAwE — Isaq (@ManiaRealitys) May 30, 2020

“Quem cava uma cova para o inimigo cai nela”, publicou Gleici com emoji de risos. Para quem não sabe, a mesma frase foi dita no reality em uma discussão entre a acreana e a cantora.

Foi o que bastou para Patrícia se revoltar. “Sempre que tá esquecida solta a frase como forma de piada para me ofender. Você sabe muito bem para quem que eu to falando. (…) Você não me esquece porque se você me esquecesse não tava falando coisas sobre mim para as pessoas virem me atacar. A sua vida é fazer isso com as pessoas”, disse.

“Você ama os cancelamentos das pessoas, mas quando é você que é cancelada, você pede empatia. Você é uma hipócrita, falsa militante, se ninguém tem coragem de ti dizer isso vem que eu falo na tua cara. (…) Eu não tenho medo de você não… Você inventou, como tudo que você faz é falso”, detonou Patrícia.