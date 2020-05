Após sumiço, Manu Gavassi anuncia live: 'É chegado o momento'

Carlos Almeida é o Coringa

Terceiro lugar no BBB20, Manu Gavassi fez a alegria dos fãs ao anunciar que fará uma live. Intitulado ‘Vinho no meu tapete’ a transmissão ocorrerá no canal do YouTube da cantora, nesta quinta-feira (7), às 19h (horário de Brasília).

"É chegado o momento... prepare sua taça, escolha seu vinho e venha para a minha live", escreveu na divulgação em seu perfil do Instagram.

Além das músicas, a ex-BBB irá conversar com amigos on-line e conhecer os novos fãs que conquistou após o reality, segundo o site de notícias Globo.