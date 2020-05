Ex-bbb Lucas relembra traição e diz que teve depressão após linchamento virtual

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Lucas Fernandes saiu do BBB18, com a imagem ‘queimada’ após ter traído a noiva, Ana Lúcia, com Jéssica Mueller no reality. Apesar de não ter chegado aos finalmente com a personal trainer, os dois trocaram carícias.

Apelidado de ‘noivo de Taubaté’ e ‘DJ’, Lucas disse que teve depressão devido ao linchamento virtual. Ele vai relatar a pulada de cerca e a doença em um livro.

“Resolvi escrever contando da época que eu larguei a faculdade para trabalhar como modelo na China, onde eu conheci a Ana, em 2010, até o nosso noivado, término e casamento. E essa parte do pós Big Brother foi muito forte, porque a gente se separou e tiveram várias polêmicas”, disse ele ao jornal “Extra”. Lucas e Ana se acertaram e hoje são casados.

“Entrei numa depressão de verdade, de não querer entrar na minha empresa, falar com os amigos e sair de casa. Foi bem difícil. A gente fica pensando que é brincadeira quando uma pessoa é cancelada na internet. Mas é muito difícil para quem acontece isso. É bom os internautas pegarem leve quando não gostam de alguém, porque eles podem prejudicar muito a vida de uma pessoa”, pediu.

Lucas tem colocado trechos da obra em seu Instagram.