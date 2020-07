Patrícia Leitte confirma sexo com Kaysar no BBB mas se irrita com revelação

Wilson Lima vence a batalha política

O ex-bbb Kaysar Dadour revelou durante uma entrevista ao Programa Pânico, da rádio Jovem Pan, que fez sexo com Patrícia Leitte debaixo do edredom no BBB18.

Ontem, Patrícia confirmou que fez sexo no reality, mas criticou Kausar por ter exposto o caso 2 anos depois. “A gente meio que combinou que não falaríamos sobre isso. Mas aconteceu, como muitas coisas acontecem no BBB e as 70 câmeras não pegam”, disse.

“Gosto muito do Kaysar, tenho um carinho muito grande por dele. É uma pessoa que fez parte da minha história. Todos do BBB fizeram, e ele principalmente, porque me relacionei com ele na casa. Mas fiquei um pouco chateada porque era uma coisa tão nossa. Lá na casa tem muito a questão da carência e a gente faz coisa que não faria. Também acho que errei em certos aspectos, de ter me envolvido”, disse.

Na entrevista, Kaysar defendeu Patrícia dos boatos de que ela teria assediado ele. “Eu fiz [gargalhadas]. Li várias coisas que fui assediado, mas não fui, foi tudo tranquilo. Às vezes, embaixo do edredom, a gente fala uma coisa e faz outra”, entregou.