Ex-BBB Hariany faz desabafo e abandona rede social: 'estou me afastando'

Depois de protagonizar um flashback com o ex, Lucas Viana, durante o Carnaval e causar tumulto entre os fãs, Hariany Almeida decidiu abandonar o Twitter na noite desta quarta-feira (26).

A ex-BBB e ex-A Fazenda usou o post para fazer o desabafo sem entrar em muitos detalhes, dizendo apenas que é uma rede social tóxica: "Meus amoresssss, estou me afastando um pouquinho daqui do Twitter ta bom? Infelizmente virou uma rede social tóxica demais, no momento prefiro cuidar da minha mente, focar no que é bom, e assim como já fiz uma vez, estou me afastando, espero que fique tudo em paz, amo vocês!", escreveu.

Os fãs demonstraram apoio: "Fica bem Hari", e "Cuide da sua saúde mental" foram alguns dos comentários.

Não é a primeira vez que Hariany deixa os seguidores "preocupados". Logo após deixar o confinamento em "A Fazenda", onde viveu um namoro polêmico com Lucas, a moça apagou todas as fotos do reality show em suas redes sociais e desabafou: "Não aguento mais! Eu quero paz! Eu juro que eu tento virar a página, que eu tento ficar bem. Ela chegou a dizer que se sentia "fraca" e que trocaria "qualquer dinheiro pela alegria de viver".