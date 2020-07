Ex-BBB Hana se irrita com críticas sobre pelos nas axilas

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

A ex-BBB Hana Khalil resolveu rebater críticas dos seguidores que se incomodaram com os seus pelos, após alguns perceberem que ela não se depila com tanta frequência.

Nos Stories, ela se irritou com os questionamentos: "Meu Deus, cara, que fissura com pelos, meu Deus! Eu não escolhi não me depilar mais, eu escolhi poder me depilar quando eu quiser, e quando eu não quiser, ninguém tem que se meter nisso. Só isso, entendeu? Só isso. Isso não deve ser uma pergunta", disse.

E completou: "Você faz essa pergunta no Instagram dos caras? 'Por que você escolheu não tirar os pelos do sovaco?', você pergunta isso para algum homem? Então por que você está me perguntando? Tá bom, obrigada, próximo". "Cansadas dessas perguntas que vocês só fazem para 'mulé'".