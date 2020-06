Flayslane explica rosto diferente após mudança chocar internautas: 'não foi só a rinoplastia'

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Depois de ser alvo de memes e comentários nas redes sociais sobre as mudanças na aparência, a ex-BBB Flayslane explicou nesta quarta-feira (3) que não a rinoplastia que fez recentemente não foi a única a responsável por suas feições estarem tão diferentes.

Nas redes sociais, circulam fotos de diferentes fases de Flay, com comentários do tipo "E a Flayslane já foi 4 pessoas diferentes na mesma vida?". Uma da cantora quando adolescente, outra de antes do BBB, uma na época do reality show e a última após a cirurgia no nariz.

No Instagram, Flay explicou o principal motivo da mudança no rosto: ""Estou achando engraçado a galera vendo que fiz uma rinoplastia e falando: 'Morreu e nasceu de novo. Está diferente demais'. Não foi só a rinoplastia, não! Eu perdi cinco quilos, isso dá uma diferença no rosto. Eu dei uma supersecada. Meu rosto estava gordinho no Big Brother. A papada estava grande. Além disso, a TV ainda engorda! Eu fiz um esforço", disse ela.

"Cheguei em um peso que nunca tinha tido quando estava no BBB. Aqui fora eu voltei para os meus 59 quilos. [A cirurgia] dá uma diferença [no rosto] porque é no meio do rosto, mas ainda sim! Se eu não tivesse emagrecido não teria dado tanta diferença", afirmou.