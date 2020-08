Ex-bbb Fani Pacheco relembra xixi em ensaio pelada: 'saiu uma cachoeira'

Fani Pacheco relembrou na noite da sexta-feira (7), o ensaio nu que fez há 6 anos, para a revista Sexy. A ex-bbb e agora estudante de Medicina conta que foi ao estúdio pronta para causar, sabendo que a proposta da revista era mostrá-la urinando. "Travei. Mas na hora que saiu, saiu uma cachoeira", disse em live no Clube da Vip, no Instagram.

"Eu só não sabia como eu ia fazer essa foto para que ela não ficasse demais. Essa ideia toda veio da produção. Foram eles que tiveram de fazer no banheiro, de bota e com calcinha. Quando eles deram a ideia, na hora eu falei: 'Lindo'. Tomei um litro de mate porque eu não conseguia fazer xixi". VEJA A FOTO AQUI.

"Fiz 500 fotos [risos] de tudo quando é jeito e a mais bonita foi aquela como cabelo caindo na cara", lembra ela, que já estava à vontade no seu terceiro ensaio nu.

Fani também relembrou o ensaio quente que fez com a também ex-bbb Natália Casassola para a Playboy, em 2010. "Esse ensaio foi bem complicado porque a Natália não queria dar o beijo. Ela ficou o ensaio inteiro me atentando, chegou na hora do beijo: 'Ai, não quero dar o beijo'. E todo mundo queria o beijo. Eu: 'Agora você quer uma de santa? Eu brincava com ela. Falava: 'Agora a gente já fez o pior, tem que dar o beijo".