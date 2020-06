Luísa Sonza curte post que cita boato de novo affair de Whindersson Nunes com ex-bbb

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

Quando há rumores de que Whindersson Nunes tem um novo interesse amoroso, internautas reagem bem. E quando circulam boatos de que Luísa Sonza, da mesma forma, teria feito a fila andar, a situação muda drasticamente. Pelo menos é o que a cantora e alguns de seus fãs perceberam.

Neste domingo (7) Luísa curtiu no Twitter um post que compara as reações de quando começou a rolar um boato de que Whindersson estaria se aproximando da ex-BBB Elana, a quem conheceria desde antes da fama. Em comentários na internet, pessoas até torcem pelo possível novo "casal" - que, vale apontar, nunca foi confirmado.

Já Luísa foi flagrada em fotos no sábado (6) com Vitão, mas ao que parece tudo não passa de uma nova parceria musical dos dois, que já têm um clipe juntos. Nesse caso, as reações são de xingamentos e acusações à cantora.