Mia Khalifa desabafa sobre luta contra indústria pornográfica

A ex-atriz pornô Mia Khalifa usou seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (17), para falar sobre sua luta contra a indústria pornográfica.

"Eu sei que vocês querem saber o que aconteceu, e eu devo a vocês falar sobre a campanha, mas no começo eu não queria ter que fazer isso por causa do quanto isso é ridículo. Por exemplo, levando em consideração o fato que eu era uma contratante de redes sociais e era paga pelas contas, juntando isso com o dinheiro que eu fazia com os vídeos. Eu não acho que isso é uma maneira justa de colocar as informações para vocês, porque vocês não são burros. Eu quero dar toda a informação, mas eu sou uma única pessoa lutando contra uma empresa que vale 1 bilhão de dólares e eu não consigo fazer isso sozinha", disse ela em um dos trechos do vídeo.

Mia Khalifa travou uma luta para ter o direito de recuperar o controle sobre a divulgação de seus vídeos pornográficos antigos e lançou uma campanha na web que já conta com mais de 1,8 milhão de assinaturas.