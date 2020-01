Ex-apresentador da Globo posta foto romântica e se declara ao namorado: 'Você é meu e eu sou teu'

Aos beijos, o jornalista Eduardo Idaló se declarou em uma foto que postou em seu Instagram, nesta segunda-feira (06), ao lado do namorado, o arquiteto Evandro Bla.

O casal está passando a virada do ano na Ilha do Mel, litoral do Paraná. "É só amor... sem mimimi", escreveu Idaló na legenda da imagem. "Meu amor, obrigado por esses dias incríveis que passamos juntos. Você é meu e eu sou teu. Não tenho dúvidas", completou.