Ex-affair de Eduardo Costa posa nua em ensaio sensual

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

A ex-affair do cantor Eduardo Costa, Sheylla Mell, estampa a capa do mês de julho da Playboy de Portugal com um ensaio pra lá de sensual.

Em menos de seis meses, a modelo e Miss Bumbum México estampou a capa de três revistas masculinas em 2020.

“Posar para uma revista tão importante no mundo quanto a Playboy, tem um gosto diferente. Esse é o meu quarto ensaio nu, o primeiro foi para a revista Sexy, em 2015. Acho que nunca tirei tanto a roupa em um ano como tirei neste, três capas de nu em menos de seis meses. Bati meu próprio recorde!”, disse.

>> Proibidão +18 CLIQUE AQUI <<

Famosa em Portugal por ter participado do Reality show Love On Top, da TVi portuguesa, Sheyla é queridinha na terra do Vira!.