Evaristo Costa manda indireta para Globo antes de estrear na CNN Brasil

Evaristo Costa está prestes a estrear na CNN Brasil e de um jeito bem humorado mandou uma indireta provocativa à Globo, sua antiga emissora.

Parodiando a música Tudo Ok. hit do Carnaval, o humorista fez um trocadinho citando a estreia e cutucando a Globo.

"Sobrancelha, ok. O cabelo, ok. A barba tá ok. O sorriso tá ok. Brota na CNN, pra desespero...", escreveu ele sem completar o verso com "do seu ex”.

Evaristo comandará o CNN Séries Originais, neste domingo (15), que é uma revista eletrônica reunindo reportagens e séries documentais.