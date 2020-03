Recém-separada, Yasmin Brunet é flagrada com Gabriel Medina em hotel

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

Por essa os fãs não esperavam: a "sereia" e o surfista juntos. Yasmin Brunet e Gabriel Medina foram clicados em clima de intimidade saindo de um hotel em São Paulo na noite do sábado (15).

A situação chamou bastante atenção na internet, já que a modelo acaba de sair de um casamento de 15 anos com Evandro Soldati, a quem conheceu quando ainda adolescente.

O perfil de fofocas no Instagram, subcelebrities publicou as imagens em que eles aparecem passeando e também no bar do local.

Em sua lista de affairs, o amigo de Neymar, Gabriel Medina, tem algumas famosas como Anitta, Bruna Griphao, a funkeira Tati Zaqui a ex-BBB Hariany.