Os lugares mais populares para pedidos de casamento; Confira a lista

Com o dia dos namorados chegando, muitos casais já começam a planejar suas viagens românticas em comemoração à data. Com isso, para os casais mais apaixonados, vai surgindo as ideias sobre os lugares ‘mais especiais’ para o tão sonhado pedido de casamento das mulheres.

Uma companhia aérea irlandesa fez uma votação com mais de 5 mil clientes e elegeu os 10 lugares mais populares da Europa para pedidos de casamento. A escolha dos participantes passa por lugares mais tradicionais como a Torre Eiffel, em Paris, como também lugares menos conhecidos como Escadaria Espanhola, Roma.

Confira a lista e escolha seu lugar preferido;

1. London Eye, Londres, Inglaterra

2. Casa da Julieta, Verona, Itália

3. Praça de Espanha, Sevilha, Espanha

4.Castelo Schwerin, Schwerin, Alemanha

5. Torre Eiffel, Paris, França

6. Oia, Santorini, Grécia

7. Ponte Charles, Praga, República Checa

8. Canais de Veneza, Veneza, Itália

9. Escadaria Espanhola, Roma

10. Itália Falésias de Moher, Clare, Irlanda