Vídeo mostra professora tossindo propositalmente em bebê

Uma professora que teria tossido propositalmente em um bebê de 1 ano foi demitida. O caso ocorreu em uma loja de iogurtes, na Califórnia. As informações são do site-americano ABC.

Nas imagens, gravadas por câmeras de segurança da loja, a se dirige para fazer o pedido no balcão, em seguida tira a máscara e tosse na criança que estava em um carrinho de bebê.

O fato foi no dia 12 de junho, em meio à pandemia do novo coronavírus, mas as imagens foram divulgadas no dia 22.