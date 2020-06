Protestos pela morte de Floyd chegam ao 8º dia com mais de 9 mil presos nos EUA

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Manaus/AM - Pelo menos 9 mil pessoas foram presas durante as manifestações antirracista que tomaram conta dos Estados Unidos após a morte o segurança negro George Floyd, asfixiado por um policial branco em Minneapolis.

No oitavo dia de protesto, um grupo grande de pessoas voltou a se aproximar da Casa Branca, em Washington e atirou objetos contra a cerca do imóvel. Eles foram repreendidos por policiais que fizeram uso de gás de pimenta e obrigados a deixar o perímetro.

Na cidade foi decretado o toque de recolher, mesmo assim, muitos manifestantes seguiam protestando contra o presidente criticando a postura dele quanto ao caso.

E não foi só em Washington que os movimentos aconteceram. Los Angeles, Nova York, Carolina do Sul, Houston, Columbia e St. Paul também registraram protestos, embora esse oitavo dia tenha sido considerado o mais calmo desde o início das manifestações.

Estes atos acontecem justamente no momento em que os Estados Unidos vive a pandemia do coronavírus e lidera como o 1º do mundo em número de infectados e mortos. Autoridades em saúde temem uma segunda onda da Covid-19 que pode colapsar o sistema de saúde já saturado.