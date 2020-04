Condenado por estuprar adolescente de 12 anos é preso em Manaus

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Manaus/AM - Mistercleng Ferreira Gonçalves, 54, foi preso na manhã desta quarta-feira (1), condenado por estuprar uma adolescente de 12 anos em 2012.

De acordo com a titular da 5ª Seccional Centro-Sul, delegada Déborah Barreiros, que coordenou a ação policial, o indivíduo foi preso na comunidade União, bairro Parque Dez de Novembro, na zona centro-sul de Manaus. Os investigadores conseguiram chegar até o infrator, após receberem informações, por meio de denúncias anônimas, acerca do local onde ele estava se escondendo.

“Durante a averiguação da delação, nos dirigimos até à residência informada e abordamos Mistercleng. Na ocasião, confirmamos que, de fato, havia um mandado de prisão em aberto contra o mesmo, momento em que o individuo recebeu voz de prisão. Vale ressaltar que Mistercleng já estava sendo procurado por policiais civis desde que a ordem judicial no nome dele foi expedida, no dia 9 de outubro de 2019, pela juíza Nara Moreira Yamamura, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual da Criança e do Adolescente”, explicou a delegada.

Procedimentos – O homem foi condenado a 13 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para a audiência de custódia, que será realizada por videoconferência.