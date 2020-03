Pai é suspeito de estuprar as filhas após dar remédio para elas dormirem

As agressões a jornalistas em Manaus

Um homem de 40 anos foi preso apontado pela polícia de estuprar as próprias filhas enquanto dormiam. Segundo o site Globo, ele usava remédios para que as crianças adormecessem. O caso aconteceu no estado do Maranhão, mas o homem foi preso em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Ainda segundo o delegado Olemar Santiago, consta na denúncia do Ministério Público do Maranhão, que as crianças eram obrigadas a usar sonífero.

que realizou a prisão, disse que a denúncia do Ministério Público maranhense relata o uso de soníferos nas crianças para fazer os estupros enquanto dormiam, e que os crimes teriam ocorrido diversas vezes durante os anos de 2015 a 2018, enquanto o suspeito morava com as crianças. Ainda segundo a denúncia, a mãe expulsou o marido de casa quando descobriu os estupros.

"Havia indicações de que ele estaria na cidade [Valparaíso]. Desde a semana passada, as equipes procuravam por ele em alguns endereços de parentes e hoje encontraram ele. Tem processo aberto no Maranhão e ele fugiu no meio do processo. A mãe das crianças expulsou ele de casa após descobrir os estupros, diz a denúncia do MP-MA", relata Olemar Santiago.

O homem foi recolhido ao presídio local, devendo ser, posteriormente, recambiado ao estado onde cometeu os crimes, de acordo com o delegado Olemar Santiago.