Mulher resiste a tentativa de estupro e apanha de criminoso em Manaus

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Manaus/AM - Uma mulher de 46 anos foi parar em um hospital de Manaus após ter sofrido uma tentativa de estupro neste domingo (8). O crime aconteceu no bairro do Grande Vitória, na Zona Leste da capital.

Familiares da vítima contaram que a mulher tinha saído da casa para ir para uma festa durante a madrugada, quando em certa parte do caminho um homem apareceu e a levou para um beco, onde teria rasgado as roupas dela e tentado estuprá-la. A mulher reagiu e os dois travaram uma luta corporal; o criminoso vendo a resistência, teria dado tijoladas na vítima em seguida, correu do local.

Um homem que caminhava pelo beco avistou a mulher e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a levou para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.