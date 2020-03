Menino descobre que é estuprado pelo próprio tio após palestra em escola no Amazonas

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Manaus/AM - Um menino de 13 anos, morador do município de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas, descobriu após uma palestra na escola que era abusado desde os 6 anos, pelo ex-marido de sua tia.

Segundo a mãe da vítima, que pediu a reportagem do Portal do Holanda, o menino descobriu o crime há cerca de seis meses. O autor do crime, não é mais casado com a tia da vítima.

Após procurar o conselho tutelar e exames serem realizados, a mãe pede justiça, pois até o momento a polícia diz não ter provas o suficiente para prender o autor do crime.