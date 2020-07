Jovem estupra a própria irmã de 8 anos no banheiro de casa

Investigações complicam governo do Amazonas

Uma mãe ficou revoltada ao descobrir que o filho de 19 anos estuprou a própria irmã de oito dentro do banheiro da casa da família, na cidade de Itariri, em São Paulo.

O estupro ocorreu no início do mês de julho, mas só foi descoberto nesse fim de semana, após a criança ter contado para a mãe de um amigo. No relato ela afirmou que o irmão estava no banheiro e pediu que ela levasse um rolo de papel de higiênico para ele.

Ao entrar, o jovem trancou a porta e disse à menina que a história do papel era uma pegadinha. Ele a atacou e a violentou ali. Nos dias que se seguiram a criança passou a chorar muito e parou de se alimentar.

A mãe disse que tentou descobrir várias vezes o que a menina tinha, mas ela não contava. Quando foi para a casa de um amiguinho brincar, ela contou tudo a mãe dele.

O jovem foi preso e exames comprovaram o abuso. A mãe ficou em choque e não consegue entender o porque da barbárie. Ela disse que espera que o filho sofra na prisão e revela que agora tem medo de deixar os filhos menores com qualquer outra pessoa. A vítima está recebendo ajuda psicológica.