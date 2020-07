Homem invade quarto e estupra esposa do próprio primo

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Manaus/AM - Uma mulher de 24 anos foi estuprada pelo primo do próprio marido nesse domingo (5), dentro de casa no bairro Redenção, na Zona Oeste.

Detalhes do crime revelados no depoimento da vítima, relatam que ela estava deitada no quarto com a porta aberta, quando o suspeito chegou e invadiu o cômodo.

Ele a segurou à força e a violentou ali mesmo. Após o crime, ele fugiu e está sendo procurado pela polícia.