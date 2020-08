Homem invade casa e estupra menina de 11 anos no Amazonas

Manaus/AM - Um homem foi preso acusado de estuprar uma adolescente de 11 anos nesse domingo (9), no município de Tabatinga, no interior do Amazonas.

Segundo a polícia, o suspeito teria invadido uma casa e atacado a menor. Ele foi preso e encaminhado a delegacia da cidade. Além dele, o fim de semana teve outras 12 prisões e duas apreensões e adolescentes no estado. As ocorrências foram registradas nas cidades de Boca do Acre, Beruri, Iranduba, Itacoatiara, Maués e Tabatinga.

Em Maués, militares prenderam um homem de 19 anos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O suspeito estava na rua João Verçoza, em atitude suspeita, quando foi flagrado com duas armas e porções de entorpecentes.

Ainda em Maués, policiais prenderam dois homens por tráfico de drogas. A guarnição estava realizando um patrulhamento no bairro Mário Fonseca quando avistou a dupla, em atitude suspeita. Com a aproximação da viatura, um deles tentou fugir, mas foi cercado e detido. Eles estavam com 3 quilos de oxi, 113 trouxinhas, um simulacro de arma de fogo, R$ 723 em espécie e uma balança de precisão.