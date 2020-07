Investigações complicam governo do Amazonas

Manaus/AM - Policiais militares prenderam na tarde desta segunda-feira (20), um homem de 21 anos, por tentativa de estupro de vulnerável. O fato ocorreu na comunidade Sagrado Coração, situada na altura do quilômetro 12 da BR-319, no Careiro da Várzea.

A equipe foi acionada por populares. O homem havia sido detido pelos próprios comunitários, que estavam revoltados com o fato dele ter tentado estuprar uma criança, de apenas nove anos, que mora na comunidade.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao infrator, que foi conduzido até a 35ª Delegacia de Polícia Civil (DPC), naquele município, para os procedimentos legais.

Homem é detido por populares e preso após tentar estuprar criança de 9 anos no Amazonas

