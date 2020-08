Ex-bbb Felipe Prior é denunciado por estupro pelo Ministério Público

O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia contra o ex-BBB Felipe Prior, nesta quinta-feira (6) um dia após a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo arquivar o inquérito que investigava as acusações feitas por três mulheres, de dois estupros e uma tentativa de estupro.

A denúncia de um dos crimes, supostamente ocorrido em São Paulo, em 2014. foi encaminhada pelos promotores Danilo Romão, da 7ª Promotoria Criminal, e Fernanda Moreti, da Promotoria da Violência Doméstica, à 7ª Vara Criminal da Barra Funda e deve tramitar sob segredo de Justiça, segundo o G1 São Paulo.

Os demais casos devem ser encaminhados a promotores competentes de cada localidade.

As advogadas que representam as vítimas, Juliana de Almeira Valente e Maira Machado Frota Pinheiro, afirmaram: "[o] oferecimento da denúncia contra Felipe Prior demonstra a consistência das provas do caso, apesar das tentativas de desacreditar as acusações e as vítimas. Reforça a confiança de que o caso chegará a um desfecho com o mínimo de Justiça, apesar das marcas que estarão para sempre com toda as mulheres que sofreram abuso.". "lutamos neste momento, não só para que um abusador seja responsabilizado, mas para que no futuro mulheres possam denunciar agressões sem serem atacadas, revitimizadas e desacreditadas pela sociedade e até por estruturas de Estado criadas para acolhê-las.".