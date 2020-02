Desesperada, criança reza ao ser estuprada pelo próprio pai no Amazonas

Manaus/AM - Na manhã de segunda-feira (10), por volta das 10h, policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, sob a coordenação da delegada Grace Jardim, titular da unidade policial, cumpriram mandado de prisão preventiva em nome de um homem de 38 anos, por abusar sexualmente da própria filha, uma criança de nove anos.



Segundo a autoridade policial, o crime aconteceu no mês de janeiro deste ano. Na ocasião, o homem, que mora na região da reserva indígena Maturacá, foi dormir na casa da ex-companheira dele, uma mulher de 34 anos, momento em que chamou as filhas, a criança de nove anos e uma adolescente de 12 anos, para dormirem com ele. Conforme Jardim, a adolescente, conseguiu sair do quarto, mas a criança permaneceu no cômodo da casa com ele.



“A ex-companheira do infrator permitiu que ele dormisse na casa dela, após ser ameaçada de morte por ele, visto que o mesmo, também responde por violência doméstica contra ela. Na noite do crime, o homem, que é indígena, aliciou a menina de nove anos, porém, ela começou a rezar em voz alta, no momento em que ele tentou tirar o short dela. Após tomarmos conhecimento do caso e solicitarmos os exames, que deram positivos, representei pela prisão preventiva dele”, disse a delegada.



Ainda segundo a titular da DIP de São Gabriel da Cachoeira, o autor foi preso no município supracitado, tentando fugir da cidade. A ordem judicial em nome dele, foi expedida no dia 23 de janeiro deste ano, pelo juiz Manoel Átila Araripe Autran Nunes, da Vara Única da Comarca de São Gabriel da Cachoeira.



Procedimentos - O homem foi indiciado por estupro de vulnerável, ele vai responder, também, por ameaça e violência doméstica. Ao término dos trâmites cabíveis, ele vai ficar custodiado na delegacia, à disposição da Justiça.