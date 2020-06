Com sinais de estupro, adolescente é encontrada morta em área de mata no Amazonas

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Manaus/AM - O corpo de uma adolescente de 13 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (21), em uma área de mata no município de Nova Olinda do Norte. A vítima estava com sinais de estupro e o pescoço cortado.

Moradores teriam encontrado o corpo após sentirem mau cheiro. A parte de baixo de suas roupas estavam abaixadas, o que pode indicar que a jovem sofreu estupro.

O corpo da vítima foi removido para o necrotério. A polícia civil do município investiga o caso.