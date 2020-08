Polícia conclui inquérito contra ex-BBB Felipe Prior; saiba no que deu

O inquérito policial que apurava dois estupros e uma tentativa de estupro supostamente praticados pelo ex-BBB Felipe Prior, e corria em sigilo, foi concluído na última terça-feira (4), e o arquiteto não foi indiciado.

O próximo passo será a análise do Ministério Público, que pode arquivar ou não a investigação. O inquérito já havia voltado para a Delegacia de Defesa da Mulher a pedido do MP, para novas diligências, no dia 10 de julho. Na ocasião, uma nova testemunha foi ouvida.

Nesta quarta-feira (5), a defesa de Prior se pronunciou sobre o assunto através de uma nota: “o trabalho criterioso e responsável da delegada, Maria Valéria Pereira Novaes, e sua equipe, permitiu que o acusado apresentasse as provas necessárias e imprescindíveis durante o inquérito policial. O que nós esperamos agora é que o caso seja encerrado para que a justiça se restabeleça e o Felipe Prior retome o curso normal de sua vida. [...] destaca que a defesa sempre acreditou que a inocência de Felipe Prior iria se sobrepor a qualquer outra circunstância no curso das investigações.".

Os casos foram trazidos à tona em um relato chocante na revista Marie Claire, após a saída de Prior do BBB20. Relembre aqui: ex-bbb Felipe Prior é acusado de estuprar três mulheres; vítima relata: ‘laceração’.