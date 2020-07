Falso médico é preso suspeito de dopar e estuprar pacientes

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Um homem foi preso nesta quarta-feira (1) suspeito de estuprar mulheres enquanto se passava por médico. As vítimas prestaram depoimento e contaram que foram drogadas e estupradas na falsa clínica médica. O caso aconteceu no Rio de Janeiro.

De acordo com o Sistema Globo, o falso médico abordava mulheres na rua, se apresentando como médico esteticista e oferecia procedimentos estéticos por preços abaixo da média. Ele dopava as vítimas, e segundo os relatos, elas lembravam do que estava acontecendo, mas não conseguiam oferecer resistência ao agressor.

O falso médico foi preso por estupro de vulnerável, exercício ilegal da medicina e crimes contra a saúde pública. Ele foi encaminhado à unidade policial da cidade que dará prosseguimento às investigações para identificar outras vítimas.