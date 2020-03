Menino estuprado em carro foi obrigado a fazer sexo com outra criança em Manaus

As agressões a jornalistas em Manaus

Manaus/AM - Um garoto de apenas 11 anos que foi arrastado para dentro de um carro e estuprado por um homem, também pode ter sido obrigado a manter relações sexuais com outra criança de aproximadamente 7 anos que estava no veículo. O caso caso ocorreu na última segunda-feira (9), no bairro Cidade Nova e chocou até mesmo os policiais.

Em relato, o menino teria contado que o suspeito passou as mãos nas partes íntimas dele e ainda o obrigou a tocar na menina e fazer sexo com ela. Joyce Coelho, delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), revela que exames comprovaram que o menino foi abusado e adianta que polícia já trabalha para identificar a outra vítima.

Há suspeitas de que ela seja parente do estuprador, mas a informação ainda está sendo investigada. Para quem não acompanhou o caso, o jovem violentado estava vendendo balas em um semáforo, quando foi abordado por um motorista e jogado dentro do carro na rua Cupuaçu.

Após ser estuprado juntamente com uma menina que acompanha o desconhecido, ele conseguiu fugir do veículo, mas memorizou a placa e entregou os dados a polícia. O suspeito foi localizado, mas as investigações correm em segredo.