Jovem marca encontro por aplicativo e sofre estupro coletivo

O impeachment do governador do Amazonas

Após marcar um encontro por um aplicativo de namoro, uma jovem trans de 19 anos foi vítima de um estupro coletivo, praticado por quatro homens e uma mulher, em uma estrada na Ucrânia.

Segundo o UOL, o principal agressor tinha apenas 17 anos. Os dois se conheceram através de um aplicativo de namoro e planejavam tomar um drinque no rio em Zhitomir, cidade a 140 quilômetros a oeste da capital Ucraniana, Kiev.

De acordo o boletim de ocorrência da mídia local, o agressor teria reagido negativamente à informação de que a jovem era trans.

Ao chegarem no local marcado, o garoto de 17 anos forçou a jovem a fazer sexo oral nele. Ele então passou um telefonema pelo celular e levou a vítima para alguns arbustos. De acordo com ativistas de direitos LGBT+ na Ucrânia, a jovem foi levada a um carro com quatro outras pessoas dentro.

Os agressores despiram a jovem trans, a algemaram, quebraram seu nariz, a agrediram sexualmente e ameaçaram matá-la. Depois de várias horas, durante as quais a garota diz ter estado desmaiada, e sem saber quantas pessoas a teriam estuprado, a gangue a forçou voltar para casa nua e sangrando, enquanto a seguiam no carro.

Antes de ele chegar em casa, eles a ameaçaram com uma faca e exigiram dinheiro. A polícia de Zhytomyr está investigando o incidente apenas como roubo e afirma que o ataque foi “um conflito entre homens jovens”. Eles disseram que o sexo oral entre os dois era consensual e que o crime ocorreu porque a vítima “se passou por mulher em um aplicativo de namoro e chegou à data vestida com roupas femininas e usando maquiagem”.

A vítima, que afirma que o exame médico dado a ela pela polícia não continha um estupro, está convencida de que o ataque foi motivado por homofobia e transfobia. Ela permanece no hospital e contratou um advogado.