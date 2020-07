Sargento do Exército que estuprou sobrinho no Amazonas garantiu que não vissem o crime

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Manaus/AM - Um sargento do Exército de 48 anos, foi preso na quarta-feira (8), suspeito de abusar sexualmente do próprio sobrinho, de 13 anos, em São Gabriel da Cachoeira.

De acordo com a equipe da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o homem já havia tentado cometer o mesmo crime em 2019, mas o sobrinho conseguiu fugir e se esconder.

Desta vez, o sargento soube que o menino estava sozinho em casa e se aproveitou da situação para cometer o crime. Ele trancou a porta e usou de força para contê-lo. O homem ainda ligou para o pai da vítima para saber a que horas ele iria retornar, antes de estuprá-lo.

Ainda segundo a autoridade policial, no caso em questão, a vítima estava sendo pressionada a não prosseguir com a denúncia. A titular da delegacia Grace Jardim, afirma que as famílias no município acobertam os autores desse tipo de crime para não serem expostos na cidade “Isso acaba punindo a vítima mais uma vez, que sofreu as consequências desse crime brutal e ainda é hostilizada pela família. Neste momento, é importante o apoio dos familiares”, finalizou.

Em depoimento, outras testemunhas disseram que o sargento já cometeu o mesmo crime outras vezes, mas pela primeira vez, alguém teve coragem de denunciar.



O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e, após os trâmites cabíveis, ele permanecerá na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.