Manicure é estuprada por falso motorista de App ao viajar para ver a filha no Dia das Mães

Uma manicure de 50 anos foi estuprada na véspera do Dia das Mães enquanto viajava pela Baixada Santista com a intenção de ver a filha, em São Vicente, no domingo (10). O autor do crime foi um homem que se passou por motorista de carro de aplicativo e abordou a vítima quando ela procurava um veículo ao sair da Rodoviária de Peruíbe, no final da tarde de sábado (9).

Segundo o Diário do Litoral, a manicure esperava ser levada para a Área Continental de São Vicente, mas percebeu que a suposta corrida, em um carro prata, se tratava de um crime quando o motorista entrou em favelas em Itanhaém, conforme narrou à Polícia Civil.

Conforme ela, o motorista, que usava máscara cirúrgica, chegou a uma rua deserta, sem saída, onde mostrou um revólver e obrigou a vítima a manter relações sexuais com ele.

Após o estupro, o homem roubou R$ 200,00 e o celular da manicure e deixou ela sair do carro.

A mulher relatou à Polícia Civil que aceitou ajuda de um motorista em um carro vermelho, mas ao achar que seria estuprada novamente desembarcou chorando e seguiu caminhando até ser auxiliada por um grupo de pessoas, que providenciou um táxi para ela até a casa da filha, em São Vicente.

Após chegar à residência da filha, a manicure procurou o 3° Distrito Policial de São Vicente (Jardim Rio Branco) e uma unidade de saúde. Ela foi orientada no distrito a procurar o plantão da Delegacia Sede, onde o delegado Armando Prado Lyra Neto registrou o caso como estupro consumado e roubo.