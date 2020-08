Pedreiro é preso suspeito de estuprar filha, sobrinha e duas enteadas em Manaus

Manaus/AM - Um pedreiro de 37 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha, a sobrinha e duas enteadas na casa onde morava com a família no bairro Amazonino Mendes, na Zona Leste. Segundo a Polícia Civil, os crimes ocorriam desde 2008.

O caso foi revelado depois que uma enteada do acusado, hoje com 15 anos, decidiu denunciar os estupros. Ela contou para a polícia que o pedreiro as violentava sempre que tinha a oportunidade de ficar sozinho com uma delas na residência .

Cansada de viver sob o medo, ela decidiu fugir de casa e levou o caso à delegacia. As outras vítima também confirmaram a acusação e deram detalhes macabros do caso.

Uma das enteadas, hoje com 19 anos, contou que abusada desde os 7 e que saiu de casa para tentar escapar da violência.

O delegado Torquato Mozer conta que os exames de algumas das vítimas mostraram marcas em suas pernas e na região genitais provocadas pela tentativa de resistência delas.

Eles também comprovaram que os abusos aconteciam há tempos. Durante as investigações, os agentes descobriram que o homem já suspeitava das denúncias e se preparava para se mudar casa.

Com o mandado de prisão temporária expedido, os policiais foram até o imóvel e realizaram a prisão na tarde de ontem, ele foi encaminhado ao 30º dip.