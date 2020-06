Maria Beltrão desabafa após dar bronca em colega: 'estão me achando um monstro'

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Maria Beltrão está se sentindo julgada após ter dado uma bronca no colega de bancada Octavio Guedes, durante o programa "Estúdio i", da GloboNews, na última terça-feira (23).

"Todo mundo que não assistiu ao programa desde o começo (quando começou a brincadeira) e viu só aquele trecho editado está me achando um monstro", desabafou nas redes sociais.

Assista aqui ao vídeo da bronca que deu o que falar na internet.

a apresentadora respondeu também comentários de internautas que a criticaram: "Foi tudo uma brincadeira, que começou logo no início do programa, quando eu dei uma de professora e pedi para o Octavio Guedes e o Daniel Sousa [o outro comentarista do programa] se comportarem. O momento da 'bronca' foi o ápice do besteirol. Só que editaram, não mostram a gente rindo depois. Pergunte a quem assistiu.", afirmou.