Pré-candidato é preso por ameaçar divulgar nudes de mulheres em redes sociais

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Um homem identificado apenas pelas iniciais M.R, foi preso ma quarta-feira (29) por ameaçar diversas mulheres. A prisão aconteceu em Montes Claros, Minas Gerais.

Segundo apuração do R7, o suspeito era pré-candidato a prefeitura em outro município mineiro, São José das Missões, e vítimas procuraram a polícia para relatar extorsões. Segundo a investigação, o suspeito se aproximava de mulheres com idade entre 45 e 50 anos e com situação financeira estável. Após adquirir confiança, ele pedia fotos íntimas das mulheres. Quando não conseguia as imagens, ele fazia montagens com a ajuda de um software.

Após reunir um número considerável de imagens, o acusado exigia valores em dinheiro e até mesmo encontros sexuais para não divulgar as fotos. Em alguns casos, ele chegou a mandar as imagens íntimas para os maridos e filhos das mulheres. Uma das vítimas perdeu o emprego depois que suas imagens foram divulgadas entre os colegas de trabalho.

O suspeito está preso preventivamente na Cadeia Pública de Bocaiúva, a 369 km de Belo Horizonte. Ele poderá ser indiciado pelo crime de extorsão.