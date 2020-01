Gracyanne Barbosa leva calote e perde mais de R$ 30 mil, diz colunista

Gracyanne Barbosa vem enfrentando problemas com a estilista que iria confeccionar as peças da musa para os ensaios de carnaval da União da Ilha. O caso foi parar na Justiça.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a musa fitness pagou R$ 36 mil para a designer Patrícia Nascimento fazer cinco figurinos. Mas as peças foram enviadas duas vezes e Gracyanne teria desistido da encomenda.

"Ela desenhou as peças, eu gostei, mas não me enviou nada do combinado. As peças nem pareciam ter minhas medidas. Mandei de volta, porque ela me pediu outra chance. Eu sou muito tranquila com roupas. Não dou palpite, deixo o profissional trabalhar o que gosta, mas novamente ela me enviou um vestido que não serviu nem na minha irmã que pesa 20 quilos a menos que eu", contou ela a coluna.

Ainda de acordo com a publicação, a modelo desistiu das peças e pediu o dinheiro de volta: "Minha advogada está em contato e ela também não responde. Levamos o caso à Justiça", afirmou.

Em sua defesa um representante da estilista respondeu para a jornalista que Gracyanne pagou apenas 70% do valor combinado. A mulher de Belo rebateu o comentário.

"As roupas nunca foram usadas. O valor que ela depositou não corresponde a 70% do valor total que foi pago”, disse.