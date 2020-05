Irmão são presos suspeitos de 'faturar' R$ 4 milhões com golpe em Manaus

Polícia Federal corta na carne e sangra

Manaus/AM - Os irmãos Glade Jessika Vasconcelos da Cruz, 27, e João Marcos Vasconcelos, 21, foram presos nessa sexta-feira (15) suspeito de participarem de um um golpe que fez mais de 20 vítimas e desviou aproximadamente R$ 4 milhões.

Conforme o delegado Aldeney Goes, da DERFD, as investigações em torno do caso iniciaram após vítimas da dupla informarem que Glade Jessika e João Marcos tinham um esquema financeiro onde captavam dinheiro de investidores com a promessa de oferecer ganhos de até 25% sobre o valor investido, sem qualquer perda. Porém, tudo não passava de um golpe e as vítimas foram lesadas.

“Até o momento, temos a informação que mais de 20 vítimas investiram valores para a dupla, totalizando a quantia de cerca de R$ 4 milhões, todo esse valor adquirido, foi desviado pelos irmãos", disse.

O delegado afirma ainda que com o valor arrecado, os irmãos se exibiam, nas redes sociais, mostrando uma vida luxuosa. Glade Jessika foi presa em um condomínio situado na rua Acre, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da cidade, e João Marcos em uma grande casa localizada na rua Anápolis, bairro Redenção, zona centro-oeste.

Goes explica que continua dando andamento às investigações e apura agora, se há a participação de outras pessoas no esquema e se há como recuperar os valores das vítimas.

Glade Jessika e João Marcos foram indiciados por estelionato. Ao término dos trâmites cabíveis na especializada, foram levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passaram por audiência de custódia por videoconferência.