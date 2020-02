Homem é preso suspeito de aplicar golpes alugando apartamento de luxo na Ponta Negra

Manaus/AM - A polícia prendeu nessa quinta-feira (26), Sávio Soares Rol, 24. O jovem é acusado de aplicar golpes ao alugar o mesmo apartamento de luxo no bairro Ponta Negra, para várias pessoas na capital. Os anúncios eram feitos em um site compra e venda na internet.

Segundo o delegado Guilherme Torres, a polícia chegou a Sávio , depois que algumas vítimas procuraram o 19º DIP, para informar que haviam alugado o imóvel, porém, logo após efetuarem o pagamento, não conseguiram mais contato com o negociador.

Durante as investigações, a polícia identificou Sávio, montou campana no local e conseguiram prendê-lo no momento em que ele tentava fazer outra vítima. O homem confessou o crime e contou que cobrava cerca de R$ 1,5 mil e R$ 2 mil por vítima. Ele também contou que o apartamento não pertencia a ele, mas teria era alugado.

A proprietária foi chamada para prestar esclarecimentos e contou que não sabia que o espaço estava sendo utilizado para aplicar golpes. O delegado afirmou ainda que Sávio também é investigado por outros golpes que evolvem crediário e falsos leilões de carros e casas na capital e no interior. e os golpes renderam ao suspeito mais de R$ 150 mil.

Para executar o esquema, ele contava com a ajuda de outros comparsas que também estão na mira da polícia e podem ser presos a qualquer momento. Rol vai responder por estelionato.