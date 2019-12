Internautas tiram sarro e nome de atriz global vira meme; Veja

Marjorie Estiano é o assunto mais comentado na internet e entrou nos trending topics do Twitter, na madrugada desta terça-feira (31). A atriz sempre vira meme na véspera do ano novo, isso por conta do trocadilho com o sobrenome ‘Estiano’ que soa como "este ano”.

"Não acredito que a Marjorie Estiano se tornou 'O pavê ou pra comer' dos finais de ano’" comentou um internauta. "já pode fazer piada com marjorie estiano ou tenho q deixar pro ano q vem?”, perguntou outro.

Veja os memes