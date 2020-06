Tiroteio em Minneapolis nos EUA mata um e deixa 11 feridos

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Uma pessoa morreu e pelo menos onze ficaram feridas em um tiroteio que aconteceu na madrugada deste domingo (21) em Minneapolis, nos Estados Unidos, em uma área próxima ao lugar onde acontecem os protestos pela morte de George Floyd.

Testemunhas afirmam que dois grupos distintos estavam atirando um contra o outro. O Departamento de Polícia de Minneapolis informou que doze pessoas foram atingidas pelos disparos e uma delas morreu. A motivação do tiroteio ainda é incerta, informou a CNN norte-americana.

Lojas que haviam acabado de passar por reparações por conta dos protestos no mês passado ficaram com as vitrines destruídas com o novo tiroteio.